Посол Латвії розповів, як етнічні росіяни шпигують проти НАТО

"Одна мета - це, звичайно, присутність сил НАТО у Латвії, у всіх країнах Балтії, а також у Польщі, Румунії, на всьому східному флангу НАТО. Звичайно, там є російський інтерес: шпигунство, що відбувається, які сили НАТО заходять, збір інформації", заявив Клява.

Крім іншого, за словами посла Латвії, росіяни також використовують місцеве населення для шпигунства та подальшого збору інформації.

"Їх ловлять, судять і виносять вироки", - каже він.

"Дрібні дратівливі речі"

Крім того, як зазначив Клява, росіяни намагаються робити дрібні дратівливі речі.

"У Латвії, наприклад, надряпати на стіні знак "Z" або щось таке. Це не має великого значення, але лише для того, щоб створити психологічний дискомфорт", - зауважив он.

Також посол Латвії зазначає, що у їх країні фіксувались випадки, коли деякі історичні пам'ятники були пошкоджені фарбою.

"Це, скажімо так, не є небезпечним для життя, але це дратує. Але людей ловлять і теж судять", - зазначив Клява.

За його словами, зокрема нещодавно поліція зловила людину, яка кинула коктейль Молотова у вікно Музею окупації Латвії. Його завербувала через Telegram-канали людина, яка перебувала у в'язниці.