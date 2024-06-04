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Посол Латвії про переговори між Україною та Росією: Рига підтримає будь-яке рішення

Фото: Ілгварс Клява, посол Латвії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Латвія підтримає будь-яке рішення України щодо того, як повинна продовжуватись війна, де вона закінчиться та на яких умовах.

Про це розповів посол Латвії в Україні Ілгварс Клява в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми підтримаємо ваше рішення, яке б ви не ухвалили. Ми обов'язково будемо з вами, поки це ваше рішення. Отже, очевидно, в моєму розумінні, будь-яка угода включатиме, звичайно, питання територій", - пояснив Клява. 

Посол додав, що Рига підтримує Україну у питанні відновлення територіальної цілісності. Водночас умови досягання припинення вогню та мирної угоди - залежатимуть від українського керівництва. 

Водночас Латвія не бажає бачити, аби хтось нав'язував Києву рішення, з яким Україна не згодна. За його словами, Україну не можна примушувати до несправедливої мирної угоди, оскільки у разі загнання в кут рішення не буде стабільним й означатиме лише паузу перед наступною війною

"По суті ми говоримо про принципи. Але теоретично скидати з рахунків нічого не можна. Є багато можливостей, як можна знаходити вихід із воєнних ситуацій, але це ваше рішення", - додав він. 

Переговори з Росією 

Президент Володимир Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо неможливості діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас якщо країна терорист бажає повернутись до переговорів, вона зобов'язана: 

  • повністю вивести своїх терористів з території України; 
  • змінити політичну еліту; 
  • визнати вчинення воєнних злочинів; 
  • видати організаторів війни. 

Також варто додати й те, що сьогодні Україна працює над організацією саміту миру, який відбудеться незабаром у Швейцарії. На порядку денному стоятиме українська формула миру, яка повинна наблизити завершення війни на справедливих умовах. РБК-Україна розповідало про те, які країни відмовились від участі у засіданні

 

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