Посол Латвии о переговорах между Украиной и Россией: Рига поддержит любое решение

"Мы поддержим ваше решение, какое бы вы ни приняли. Мы обязательно будем с вами, пока это ваше решение. Итак, очевидно, в моем понимании, любое соглашение будет включать, конечно, вопрос территорий", - пояснил Клява.

Посол добавил, что Рига поддерживает Украину в вопросе восстановления территориальной целостности. В то же время условия достижения прекращения огня и мирного соглашения - будут зависеть от украинского руководства.

В то же время Латвия не желает видеть, чтобы кто-то навязывал Киеву решение, с которым Украина не согласна. По его словам, Украину нельзя принуждать к несправедливому мирному соглашению, поскольку в случае загнания в угол решение не будет стабильным и будет означать лишь паузу перед следующей войной.

"По сути мы говорим о принципах. Но теоретически сбрасывать со счетов ничего нельзя. Есть много возможностей, как можно находить выход из военных ситуаций, но это ваше решение", - добавил он.

Переговоры с Россией

Президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности диалога с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время если страна террорист желает вернуться к переговорам, она обязана:

полностью вывести своих террористов с территории Украины;

сменить политическую элиту;

признать совершение военных преступлений;

выдать организаторов войны.

Также стоит добавить и то, что сегодня Украина работает над организацией саммита мира, который состоится вскоре в Швейцарии. На повестке дня будет стоять украинская формула мира, которая должна приблизить завершение войны на справедливых условиях. РБК-Украина рассказывало о том, какие страны отказались от участия в заседании.