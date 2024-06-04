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Посол Латвии о переговорах между Украиной и Россией: Рига поддержит любое решение

Фото: Илгварс Клява, посол Латвии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Латвия поддержит любое решение Украины относительно того, как должна продолжаться война, где она закончится и на каких условиях.

Об этом рассказал посол Латвии в Украине Илгварс Клява в интервью РБК-Украина.

"Мы поддержим ваше решение, какое бы вы ни приняли. Мы обязательно будем с вами, пока это ваше решение. Итак, очевидно, в моем понимании, любое соглашение будет включать, конечно, вопрос территорий", - пояснил Клява. 

Посол добавил, что Рига поддерживает Украину в вопросе восстановления территориальной целостности. В то же время условия достижения прекращения огня и мирного соглашения - будут зависеть от украинского руководства. 

В то же время Латвия не желает видеть, чтобы кто-то навязывал Киеву решение, с которым Украина не согласна. По его словам, Украину нельзя принуждать к несправедливому мирному соглашению, поскольку в случае загнания в угол решение не будет стабильным и будет означать лишь паузу перед следующей войной

"По сути мы говорим о принципах. Но теоретически сбрасывать со счетов ничего нельзя. Есть много возможностей, как можно находить выход из военных ситуаций, но это ваше решение", - добавил он. 

Переговоры с Россией

Президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности диалога с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время если страна террорист желает вернуться к переговорам, она обязана: 

  • полностью вывести своих террористов с территории Украины; 
  • сменить политическую элиту; 
  • признать совершение военных преступлений; 
  • выдать организаторов войны. 

Также стоит добавить и то, что сегодня Украина работает над организацией саммита мира, который состоится вскоре в Швейцарии. На повестке дня будет стоять украинская формула мира, которая должна приблизить завершение войны на справедливых условиях. РБК-Украина рассказывало о том, какие страны отказались от участия в заседании

 

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