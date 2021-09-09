ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Посол Латвии о вступлении Украины в ЕС: одни члены не хотят проблем, другие - против расширения

Новина українською →
Киев, Четверг 09 сентября 2021 16:30
Посол Латвии о вступлении Украины в ЕС: одни члены не хотят проблем, другие - против расширения Фото: Юрис Пойканс, посол Латвии в Украине (facebook.com EmbassyOfLatviaInUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Членство Украины в Евросоюзе зависит от консенсуса 27 стран-членов. Однако не все страны ЕС хотят сейчас расширения границ Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Латвии в Украине Юриса Пойканса в интервью "Европейской правде".

По словам посла, пока не будет консенсуса среди стран-участников ЕС, трудно говорить о сроках европейской интеграции Украины.

"Эти 27 стран имеют очень разные взгляды по поводу Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза. Но и это не все - те страны, которые не против расширения, хотят видеть новыми членами ЕС такие государства, которые уже готовы к вступлению. Никто не хочет получать новые проблемы", - пояснил он.

Как отметил Пойканс, важную роль играют реформы. Если Украина достигнет определенного прогресса в реформах, тогда можно будет поставить вопрос о членстве в ЕС.

"Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Что очень важно сейчас? Важно, что происходят саммиты между Украиной и Европейским союзом, это платформы-диалоги", - добавил дипломат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕС Украина Евросоюз Латвия
NEWS
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине