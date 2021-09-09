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Посол Латвії про вступ України в ЄС: одні члени не хочуть проблем, інші - проти розширення

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 16:30
Посол Латвії про вступ України в ЄС: одні члени не хочуть проблем, інші - проти розширення Фото: Юріс Пойканс, посол Латвії в Україні (facebook.com EmbassyOfLatviaInUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

Членство України в Євросоюзі залежить від консенсусу 27 країн-членів. Однак не всі країни ЄС хочуть зараз розширення кордонів Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла Латвії в Україні Юріса Пойканса в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами посла, поки не буде консенсусу серед країн-учасників ЄС, важко говорити про терміни європейської інтеграції України.

"Ці 27 країн мають дуже різні погляди щодо України, і частина з них поки що не бачать підстав для розширення Євросоюзу. Але й це не все - ті країни, які не проти розширення, хочуть бачити новими членами ЄС такі держави, які вже готові до вступу. Ніхто не хоче отримувати нові проблеми", - пояснив він.

Як зазначив Пойканс, важливу роль відіграють реформи. Якщо Україна досягне певного прогресу в реформах, тоді можна буде поставити питання про членство в ЄС.

"Тоді в України будуть всі підстави заявити, що ви хочете чогось більшого, аніж просто Угода про асоціацію з Європейським союзом. Що дуже важливо зараз? Важливо, що відбуваються саміти між Україною і Європейським союзом, це платформи-діалоги", - додав дипломат.

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