Посол Китаю назвав риторичною заяву Москви та Пекіна про "безмежну дружбу"

Відповідну заяву дипломат зробив перед візитом президента Франції Еммануеля Макрона та глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Китаю.

Китайський посол заявив, що деякі люди "навмисно неправильно тлумачать" відносини Пекіна і Москви. Він применшив важливість минулорічної заяви щодо "безмежної дружби", яку підписали Володимир Путіна та Сі Цзіньпін перед російським вторгненням в Україну.

"Без обмежень - це не що інше, як риторика", - сказав Фу Цун.

При цьому дипломат наголосив, що Китай не підтримує Росію у війні проти України. Він нагадав, що Китай не визнав анексію РФ окупованих територій України.

За його словами, Пекін не засудив вторгнення, тому що розуміє заяви Росії про оборонну війну проти вторгнення НАТО, а також тому, що його уряд вважає, що "корінні причини більш складніші", ніж кажуть західні лідери.

Фу Цун також прокоментував відсутність діалогу між Сі Цзіньпіном та Володимиром Зеленський. Він заявив, що лідер Китаю "дуже зайнятий" і що між двома країнами виникають контакти на нижчому рівні.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирушать до Китаю, де планують зустрітися з Сі Цзіньпіном.

При цьому ЗМІ припускають, що Макрон перед візитом провів переговори з Байденом. Ймовірно, лідери хочуть залучити Китай до припинення війни в Україні.

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