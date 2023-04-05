Посол Китая назвал риторическим заявление Москвы и Пекина о "безграничной дружбе"

Соответствующее заявление дипломат сделал перед визитом президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай.

Китайский посол заявил, что некоторые люди "намеренно неправильно толкуют" отношения Пекина и Москвы. Он уменьшил важность прошлогоднего заявления о "безграничной дружбе", которое подписали Владимир Путина и Си Цзиньпин перед российским вторжением в Украину.

"Без ограничений - это не что иное, как риторика", - сказал Фу Цун.

При этом дипломат подчеркнул, что Китай не поддерживает Россию в войне против Украины. Он напомнил, что Китай не признал аннексию РФ оккупированных территорий Украины.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, потому что понимает заявления России об оборонной войне против вторжения НАТО, а также потому, что его правительство считает, что "коренные причины более сложны", чем говорят западные лидеры.

Фу Цун также прокомментировал отсутствие диалога между Си Цзиньпином и Зеленским Владимиром. Он заявил, что лидер Китая "очень занят" и что между двумя странами возникают контакты на более низком уровне.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправятся в Китай, где планируют встретиться с Си Цзиньпином.

При этом СМИ предполагают, что Макрон перед визитом провел переговоры с Байденом. По всей видимости, лидеры хотят привлечь Китай к прекращению войны в Украине.

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