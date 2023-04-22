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Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік

Фото: посол Китаю у Франції Лу Шайе (flickr.com canadachina)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 квітня, китайський посол заявив, що колишні радянські республіки нібито не мають статусу в міжнародному праві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LCI.

Нагадаємо, днями у Китаї відповіли США щодо "безмежної" дружби з РФ.

Нещодавно посол Китаю в ЄС назвав "безмежну" дружбу Пекіна та Москви риторичним прийомом. Він запевнив, що Китай не підтримує війну РФ проти України.

При цьому лідер Китаю Сі Цзіньпін досі публічно не засудив російське вторгнення. У США вважають, що Китай хоче всидіти на двох стільцях, пропонуючи мирний план Україні та співпрацюючи з РФ.

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