Посол Китая во Франции подверг сомнению суверенитет бывших советских республик

Напомним, на днях в Китае ответили США по поводу "безграничной" дружбы с РФ.

Недавно посол Китая в ЕС назвал "безграничную" дружбу Пекина и Москвы риторическим приемом. Он заверил, что Китай не поддерживает войну против Украины.

При этом лидер Китая Си Цзиньпин до сих пор публично не осудил российское вторжение. В США считают, что Китай хочет усидеть на двух стульях, предлагая мирный план Украины и сотрудничая с РФ.

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