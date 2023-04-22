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Посол Китая во Франции подверг сомнению суверенитет бывших советских республик

Фото: посол Китая во Франции Лу Шайе (flickr.com canadachina)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 апреля, китайский посол заявил, что бывшие советские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCI.

Напомним, на днях в Китае ответили США по поводу "безграничной" дружбы с РФ.

Недавно посол Китая в ЕС назвал "безграничную" дружбу Пекина и Москвы риторическим приемом. Он заверил, что Китай не поддерживает войну против Украины.

При этом лидер Китая Си Цзиньпин до сих пор публично не осудил российское вторжение. В США считают, что Китай хочет усидеть на двух стульях, предлагая мирный план Украины и сотрудничая с РФ.

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