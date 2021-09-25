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Посол Канады назвала закон об олигархах опасным

Автор: Илона Свиридова

Посол Канады в Украине Лариса Галадза заявила, что опасно "записывать категорию людей в закон", и что канадское законодательство по этому поводу действует иначе.

Об этом она сообщила во время молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг" во Львове./

"У нас нет такого закона. У нас есть состав законов, которые говорят о лоббизме, о финансировании избирательных кампаний, о собственности стратегических индустрий, о всяких таких вещах. И этот состав вместе противодействует", - отметила она.

Кроме того она подчеркнула, что записывать категорию людей в закон может быть очень опасным.

"Нужно, чтобы закон всегда был направлен на действия, или это хорошее действие или плохое действие - не на людей. Я понимаю, что являюсь намерением этого закона, но у нас обстоит иначе", - резюмировала Галадза.

Как известно, Рада 23 сентября приняла законопроект об олигархах. За принятие проекта закона проголосовало 279 депутат.

Накануне представители Венецианской комиссии во время визита в Киев рекомендовали Украине воздержаться от голосования за проект до получения выводов комиссии. Вердикт Венецианской комиссии ожидается в середине декабря.

Согласно заключению уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона №5599 нарушает конституцию Украины и способствует появлению цензуры в СМИ.

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