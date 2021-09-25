Посол Канади назвала закон про олігархів небезпечним

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза заявила, що є небезпечним "записувати категорію людей у закон", і що канадське законодавство з цього приводу діє інакше.

Про це вона повідомила під час молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь" у Львові./

"У нас немає такого закону. В нас є склад законів, які говорять про лобізм, про фінансування виборчих кампаній, про власність стратегічних індустрій, про всякі такі речі. Й цей склад разом протидіє", - відзначила вона.

Крім того вона наголосила, що записувати категорію людей у закон може бути дуже небезпечним.

"Потрібно, щоб закон завжди був спрямований на дії, або це гарна дія, або погана дія - не на людей. Я розумію, що є наміром цього закону, але в нас іде інакше", - резюмувала Галадза.

Як відомо, Рада 23 вересня прийняла законопроект про олігархів. За прийняття проекту закону проголосувало 279 депутат.

Напередодні представники Венеціанської комісії під час візиту до Києва рекомендували Україні утриматися від голосування за проект до отримання висновків комісії. Вердикт Венеціанської комісії очікується в середині грудня.

Згідно з висновком уповноваженого з прав людини Людмили Денисової, проект закону №5599 порушує конституцію України і сприяє появі цензури в ЗМІ.

