Посол Ізраїлю у Великій Британії попередила, що Іран "без вагань атакує Лондон"

Британія збила іранські безпілотники в Ізраїлі

Ізраїль заявив, що Іран запустив 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет під час атаки в суботу ввечері.

Прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив, що винищувачі Королівських ВПС збили кілька іранських безпілотників, які обстріляли цілі в Ізраїлі на вихідних.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран запустив сотні дронів, балістичних та крилатих ракет по Ізраїлю. Так країна "відповіла" на удар ЦАХАЛу по її консульству у Сирії, внаслідок якого було ліквідовано високопоставленого генерала.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант попередив США, що його країна не має іншого вибору, окрім як відповісти на масовану атаку Ірану.

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