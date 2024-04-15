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Посол Ізраїлю у Великій Британії попередила, що Іран "без вагань атакує Лондон"

Фото: посол Ізраїлю попередила, що Іран може атакувати Лондон (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Посол Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі попередила, що Іран без вагань, може нападе на Лондон. Також вона запевнила, що уряд Ізраїлю хоче "стримування", а не помсти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Хотовелі в ефірі радіо LBC.

и повинні переконатися, що наша країна не буде паралізована. Країна була паралізована в суботу ввечері… люди спали в бомбосховищах. Це не спосіб функціонування сучасної країни", - додала посол..

За словами Хотовелі, Сполучене Королівство також може стати мішенню Ірану, якщо країну не вдасться стримати після нападу на Ізраїль.

Британія збила іранські безпілотники в Ізраїлі

Ізраїль заявив, що Іран запустив 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет під час атаки в суботу ввечері.

Прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив, що винищувачі Королівських ВПС збили кілька іранських безпілотників, які обстріляли цілі в Ізраїлі на вихідних.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран запустив сотні дронів, балістичних та крилатих ракет по Ізраїлю. Так країна "відповіла" на удар ЦАХАЛу по її консульству у Сирії, внаслідок якого було ліквідовано високопоставленого генерала.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант попередив США, що його країна не має іншого вибору, окрім як відповісти на масовану атаку Ірану.

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