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Посол Израиля в Великобритании предупредила, что Иран "без колебаний атакует Лондон"

Фото: посол Израиля предупредила, что Иран может атаковать Лондон (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели предупредила, что Иран без колебаний может нападать на Лондон. Также она заверила, что правительство Израиля хочет "сдерживания", а не мести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Хотовеля в эфире радио LBC.

должны убедиться, что наша страна не будет парализована. Страна была парализована в субботу вечером… люди спали в бомбоубежищах. Это не способ функционирования современной страны", - добавила посол.

По словам Хотовели, Соединенное Королевство может стать мишенью Ирана, если страну не удастся сдержать после нападения на Израиль.

Великобритания сбила иранские беспилотники в Израиле

Израиль заявил, что Иран запустил 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет в атаку в субботу вечером.

Премьер-министр Великобритании подтвердил, что истребители Королевских ВВС сбили несколько иранских беспилотников, обстрелявших цели в Израиле на выходных.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил сотни дронов, баллистических и крылатых ракет по Израилю. Так страна "ответила" на удар ЦАХАЛа по ее консульству в Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный генерал.

Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что у его страны нет другого выбора, кроме как ответить на массированную атаку Ирана.

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