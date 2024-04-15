Посол Израиля в Великобритании предупредила, что Иран "без колебаний атакует Лондон"

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели предупредила, что Иран без колебаний может нападать на Лондон. Также она заверила, что правительство Израиля хочет "сдерживания", а не мести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Хотовеля в эфире радио LBC.
должны убедиться, что наша страна не будет парализована. Страна была парализована в субботу вечером… люди спали в бомбоубежищах. Это не способ функционирования современной страны", - добавила посол.
По словам Хотовели, Соединенное Королевство может стать мишенью Ирана, если страну не удастся сдержать после нападения на Израиль.
Израиль заявил, что Иран запустил 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет в атаку в субботу вечером.
Премьер-министр Великобритании подтвердил, что истребители Королевских ВВС сбили несколько иранских беспилотников, обстрелявших цели в Израиле на выходных.
Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил сотни дронов, баллистических и крылатых ракет по Израилю. Так страна "ответила" на удар ЦАХАЛа по ее консульству в Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный генерал.
Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что у его страны нет другого выбора, кроме как ответить на массированную атаку Ирана.
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