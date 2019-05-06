Посол Израиля призвал Раду принять постановление об антисемитизме

Верховная рада должна имплементировать в законодательстве признанное в Европе понятие антисемитизма. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Джоэл Лион на еврейской конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Посол выразил надежду, что в Украине имплементируют резолюцию Европейского парламента, которой утверждено рабочее определение термина "антисемитизм".

"Я очень рад, что мы говорим о таком определении, как антисемитизм. Первое, что я хотел бы сказать, правительство Украины адаптировало резолюцию (ЕП, - ред.). Мой друг Георгий Логвинский уже представил соответствующий проект, призвал Верховную раду принять (адаптированную - ред.) резолюцию. Я считаю, что это могло бы стать первым шагом для адаптации как обязательного срока (non binding definition) на уровне Кабинета министров", - заявил посол.

Напомним, что в конце 2018 года профильный комитет Верховной рады по правам человека и нацменьшинств рекомендовал парламенту принять постановление "Об обращении Верховной рады к правительству, правоохранительным органам и органам местного самоуправления по усилению борьбы с проявлениями антисемитизма".

Согласно документу, Рада может обратиться к правительству и правоохранительным органам по применению в своей деятельности рабочей дефиниции определения антисемитизма, разработанной Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA).