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Посол в Италии прокомментировал инцидент с украинцами в метро Рима

Новости » Происшествия    03.11.2018 - 18:46
Фото: Евгений Перелыгин (facebook.com/yevhen.perelygin)
Фото: Евгений Перелыгин (facebook.com/yevhen.perelygin)

По словам посла, гражданство задержанных пока не подтверждено документально

Украинские консулы поддерживают контакт из правоохранительными органами из Рима в связи с недавним нападением двух украинцев на индийца в метро итальянской столицы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Facebook посла Украины в Италии Евгения Перелыгина.

По словам посла, гражданство задержанных пока не подтверждено документально, поэтому украинские дипломаты пока не имеют доступа к материалам дела.

"У меня нет сомнения, что итальянские следователи объективно и непредвзято установят все обстоятельства этого дела и далее будет дана правовая оценка действиям, включая возгласами, участников драки в вагоне римского метро" - подчеркнул он.

Посол в Италии прокомментировал инцидент с украинцами в метро Рима

Однако, отметил он, "характер и содержание обсуждения в итальянском сегменте социальных сетей нападения в римском метро свидетельствует о незаурядном ущербе для имиджа нашей страны от подобных действий".

"В этой связи оперативное и эффективное пресечение правоохранительными органами и осуждение любых проявлений экстремизма и нетерпимости в Украине является залогом эффективной борьбы с любыми провокационными действиями и попытками представить отдельные случаи как устоявшуюся практику или необратимую тенденцию", - подчеркнул посол.

Напомним, в Риме двое 23-летних граждан Украины в метро напали на гражданина Индии и на украинку, которая пыталась защитить потерпевшего.

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