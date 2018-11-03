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Посол в Італії прокоментував інцидент з українцями в метро Риму

Новини » Надзвичайні події    03.11.2018 - 18:46
Фото: Євген Перелигін (facebook.com/yevhen.perelygin)
Фото: Євген Перелигін (facebook.com/yevhen.perelygin)

За словами посла, громадянство затриманих поки не підтверджено документально

Українські консули підтримують контакт з правоохоронними органами з Риму в зв'язку з нещодавнім нападом двох українців на індійця в метро італійської столиці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку у Facebook посла України в італійській республіці Євгена Перелигіна.

За словами посла, громадянство затриманих поки не підтверджено документально, тому українські дипломати поки не мають доступу до матеріалів справи.

"У мене немає сумніву, що італійські слідчі об'єктивно і неупереджено встановлять всі обставини цієї справи і далі буде дана правова оцінка діям, включаючи вигуками, учасників бійки у вагоні римського метро", - підкреслив він.

Посол в Італії прокоментував інцидент з українцями в метро Риму

Однак, зазначив він, "характер і зміст обговорення в італійському сегменті соціальних мереж нападу в римському метро свідчить про неабияку шкоду для іміджу нашої країни від подібних дій".

"У цьому зв'язку оперативне та ефективне припинення правоохоронними органами та засудження будь-яких проявів екстремізму та нетерпимості в Україні є запорукою ефективної боротьби з будь-якими провокаційними діями і спробами представити окремі випадки як усталену практику або незворотну тенденцію", - підкреслив посол.

Нагадаємо, в італійській столиці Римі двоє 23-річних громадян України в метро напали на громадянина Індії і на українку, яка намагалася захистити потерпілого.

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