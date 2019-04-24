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Глава Nord Stream 2 пригрозил Евросоюзу судебным иском

Новости » Энергетика    24.04.2019 - 12:17
Глава Nord Stream 2 пригрозил Евросоюзу судебным иском
Фото: Маттиас Варниг (nord-stream2.com)

Маттиас Варниг написал письмо к главе Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру

Глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг написал письмо к главе Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором он предупредил, что компания может обратиться в международный арбитраж для защиты "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В частности, Варниг пригрозил ЕК судебным разбирательством, если из-за новых правил регулирования проект газопровода будет сорван.

В своем письме Варниг обращает внимание на газовую директиву ЕС, которая, по мнению Nord Stream 2, ставит под угрозу интересы инвесторов в проект трубопровода. В соответствии с директивой российский "Газпром" не сможет быть одновременно владельцем газопровода и поставщиком ресурсов. Доступ к "Северному потоку-2" должны будут получить и другие компании.

По мнению Варнига, для "Северного потока-2" в газовой директиве должно быть сделано исключение, так как строительство газопровода началось несколько лет назад и велось на основании действовавших тогда норм регулирования газовой сферы.

В противном случае ЕС рискует нарушить Энергетическую хартию. Для этого Евросоюз должен признать, что на момент вступления газовой директивы в силу летом 2019 года "Северный поток-2" можно будет считать уже действующим трубопроводом. Причем сам Варниг признает, что в реальности к лету газопровод введен в эксплуатацию не будет.

В письме говорится, что если Евросоюз не примет условия Nord Stream 2, компания намерена защищать интересы инвесторов в соответствии со ст. 26 Энергетической хартии. Эта статья предусматривает возможность разрешения споров через суд.

Напомним, 15 апреля Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2". 

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