Посол Германии оценила возможность нападения РФ на Украину, если не будет газового транзита

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает спекуляцией возможность нападения РФ на Украину, если не будет газового транзита. Она говорит, что неизвестно, возможно ли это.

По ее словам, об угрозе нацбезопасности из-за "Северного потока-2" говорит не только Польша и Украина, но и страны Балтии.

"Потому что Украина имеет довольно влиятельных партнеров в ЕС, и они тесно сотрудничают, чтобы вместе доказать свои опасения, которые, я считаю, реальны. Что можно сделать, это другой вопрос. Размышлять, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, - это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет", - заявила посол Германии.