RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Посол Німеччини оцінила можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту

Автор: Анастасія Рокитна

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає спекуляцією можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту. Вона каже, що невідомо, чи це можливо.

Про це посол розповіла в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За її словами, про загрозу нацбезпеці через "Північний потік-2" говорить не тільки Польща і Україна, а й країни Балтії.

"Тому що Україна має досить впливових партнерів в ЄС, і вони тісно співпрацюють, щоб разом довести свої побоювання, які, я вважаю, реальні. Що можна зробити, це інше питання. Міркувати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - це спекуляція. Ми не знаємо, станеться це чи ні", - заявила посол Німеччини.

Нагадаємо, США заявили, що працюють над стримуванням загроз "Північного потоку-2" проти України.

Раніше повідомлялося, що результати переговорів щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США з'являться до серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаГерманиянапад