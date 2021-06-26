Посол Німеччини оцінила можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає спекуляцією можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту. Вона каже, що невідомо, чи це можливо.

За її словами, про загрозу нацбезпеці через "Північний потік-2" говорить не тільки Польща і Україна, а й країни Балтії.

"Тому що Україна має досить впливових партнерів в ЄС, і вони тісно співпрацюють, щоб разом довести свої побоювання, які, я вважаю, реальні. Що можна зробити, це інше питання. Міркувати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - це спекуляція. Ми не знаємо, станеться це чи ні", - заявила посол Німеччини.