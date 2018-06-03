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Посол Франции в Украине посетила Луганскую область

НовостиОбщество    03.06.2018 - 16:31
Фото: посол Франции в Украине посетила Луганскую область (facebook.com/Юрій Клименко)
Фото: посол Франции в Украине посетила Луганскую область (facebook.com/Юрій Клименко)

Во время встречи обсуждались проблемы на пути к установлению мира на Донбасе

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон посетила Луганскую область. Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко в Facebook. 

"Сегодня, совместно с командующим объединенных сил Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон. Во время встречи говорили о ходе операции Объединенных сил в Луганской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи обсуждались проблемы и угрозы на пути к установлению мира на Донбасе.

Отметим, что Дюмон заинтересовало состояние промышленности и аграрного сектора Луганской области.

 

Франція підтримує Україну! Сьогодні, спільно з Командувачем об’єднаних сил Сергієм Наєвим провели зустріч з...

Опубліковано Юрієм Клименком 3 червня 2018 р.

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках поездки в Донецкую область посетила Краматорск.

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Теги публикации: Франция, Луганск, Донбасс, посол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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