Посол Франции в Украине посетила Луганскую область

Во время встречи обсуждались проблемы на пути к установлению мира на Донбасе

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон посетила Луганскую область. Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко в Facebook.

"Сегодня, совместно с командующим объединенных сил Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон. Во время встречи говорили о ходе операции Объединенных сил в Луганской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи обсуждались проблемы и угрозы на пути к установлению мира на Донбасе.

Отметим, что Дюмон заинтересовало состояние промышленности и аграрного сектора Луганской области.

Франція підтримує Україну! Сьогодні, спільно з Командувачем об’єднаних сил Сергієм Наєвим провели зустріч з... Опубліковано Юрієм Клименком 3 червня 2018 р.

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках поездки в Донецкую область посетила Краматорск.