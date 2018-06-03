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Посол Франції в Україні відвідала Луганську область

НовиниСуспільство    03.06.2018 - 16:31
Фото: посол Франції в Україні відвідала Луганську область (facebook.com/Юрій Клименко)
Фото: посол Франції в Україні відвідала Луганську область (facebook.com/Юрій Клименко)

Під час зустрічі обговорювалися проблеми на шляху до встановлення миру на Донбасі

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон відвідала Луганську область. Про це повідомив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко в Facebook.

"Сьогодні, спільно з Командувачем об’єднаних сил Сергієм Наєвим провели зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон. Під час зустрічі говорили про хід Операції Об'єднаних сил на Луганщин", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися проблеми та загрози на шляху до встановлення миру на Донбасі.

Зазначимо, що Дюмон зацікавив стан промисловості та аграрного сектору Луганської області.

 

Франція підтримує Україну! Сьогодні, спільно з Командувачем об'єднання єднаних сил Сергієм Наєвим провели зустріч з...

Опубліковано Юрієм Клименком 3 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше президент Естонії Керсті Кальюлайд в рамках поїздки в Донецьку область відвідала Краматорськ.

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Теги публікації: Франція, Луганськ, Донбас, посол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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