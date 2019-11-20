Посол Франции назвал шагом вперед открытие моста в Станице Луганской

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что открытие моста в Станице Луганской является важным шагом вперед для гражданского населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла.

Отмечается, что французский дипломат вместе со своей немецкой коллегой присутствовал на открытии моста 20 ноября.

"Рад сопровождать Владимира Зеленского вместе с моей немецкой коллегой Анкой Фельдхаузен на открытии моста в Станице Луганской на Донбассе. Это решительный шаг вперед для гражданского населения, которое ежедневно пересекает линию разграничения", - отметил посол.

Ранее сообщалось, что в Станице Луганской открыли восстановленный пешеходный мост. Официальная церемония открытия состоялась 20 ноября при участии президента Украины Владимира Зеленского и послов Франции и Германии. Как отметил Зеленский, полностью мост заработает 22 ноября.

РБК-Украина писало, что посол Этьен де Понсен заявлял, что если встреча в нормандском формате не состоится, то всем будет понятно, что это произошло по вине Российской Федерации.