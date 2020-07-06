Посол Франции назвал предпосылку для нормандской встречи

Саммит в Берлине может состояться в течение ближайших недель или месяцев
Предпосылкой нормандского саммита является обязательное выполнение парижских договоренностей в полном объеме. Саммит ради саммита - это пустая трата времени.
Об этом посол Франции Этьен де Понсен заявил в интервью РБК-Украина.
Посол считает, что саммит может состояться в течение ближайших недель или месяцев.
"Мы хотим оставаться оптимистами", - сказал он.
По его словам, дипломатия должна быть реалистичной и никаких других возможностей, кроме минского и нормандского формата, он на данный момент не видит.
Напомним, Украина, Франция и Германия договорились приложить максимум усилий для полного выполнения решений парижского саммита лидеров государств нормандского формата, а РФ взяла паузу.
Ранее у Владимира Путина назвали условие для проведения саммита "нормандской четверки".
Напомним, немецкое издание Spiegel писало, что Москва на встрече политических советников потребует от Украины до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.
Автор: Анастасия Рокитна