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Посол Франції назвав передумову для нормандської зустрічі

Новини » Політика     06.07.2020 - 08:54
Посол Франції назвав передумову для нормандської зустрічі
Фото: лідери "нормандської четвірки" (kremlin.ru)

Саміт у Берліні може відбутись протягом найближчих тижнів чи місяців

Передумовою нормандського саміту є обов'язкове виконання паризьких домовленостей у повному обсязі. Саміт лише заради саміту - це марнування часу.

Про це посол Франції Етьєн де Понсен заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Посол вважає, що саміт може відбутись протягом найближчих тижнів чи місяців.

"Ми хочемо лишатись оптимістами", - сказав він.

За його словами, дипломатія має бути реалістичною і жодних інших можливостей, окрім мінського та нормандського формату, він на даний момент не бачить.

Нагадаємо, Україна, Франція та Німеччина домовилися докласти максимум зусиль для повного виконання рішень Паризького саміту лідерів держав нормандського формату, а РФ взяла паузу.

Раніше у Володимира Путіна назвали умову для проведення саміту "нормандської четвірки".

Нагадаємо, німецьке видання Spiegel писало, що Москва на зустрічі політичних радників вимагатиме від України до 6 липня представити законопроект про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Нормандський формат
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