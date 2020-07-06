Посол Франции об идее создать платформу по Крыму: сначала - Донбасс

Фото: Этьен де Понсен (РБК-Украина)

Во Франции хотели бы предоставить приоритет Донбассу из-за того, что там есть жертвы

Посол Франции Этьен де Понсен заявил, что в его стране готовы ко всем предложениям по Крыму. Однако, сначало они хотели бы предоставить приоритет Донбассу.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

При встрече с первым заместителем главы МИД Украины Эмине Джапаровой они говорили о возможности создания платформы для обсуджения вопроса Крыма. Однако, во Франции хотели бы предоставить приоритет Донбассу.

"Потому что там происходят определенные процессы, там не соблюдается перемирие, там появляются жертвы, о чем я уже говорил ранее. То есть, сначала - Донбасс, а Крым будет потом", - сказал посол.

Напомним, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий обратился к руководству Европарламента с призывом осудить незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крым. На это отреагировал и посол Франции в интервью РБК-Украина.

По его словам, не надо придавать слишком много внимания и важности таким персонам ибо они ищут только публичности.

"Они составляют абсолютное меньшинство в Европарламенте, а Европарламент совершенно четко поддерживает территориальную целостность Украины", - заявил он.

Напомним, в Кабмине заявили, что Российская Федерация выделяет из государственного бюджета на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма ежегодно около 5 млрд долларов.

Отметим, Европейский Союз продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма.

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Автор: Анастасия Рокитна