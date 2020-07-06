Посол Франції про ідею створити платформу по Криму: спочатку - Донбас

Фото: Етьєн де Понсен (РБК-Україна)

У Франції хотіли б надати пріоритет Донбасу через те, що там є жертви

Посол Франції Етьєн де Понсен заявив, що в його країні готові до всіх пропозицій по Криму. Однак, спочатку вони хотіли б надати пріоритет Донбасу.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

При зустрічі з першим заступником голови МЗС України Еміне Джапаровою вони говорили про можливість створення платформи для обговорення питання Криму. Однак, у Франції хотіли б надати пріоритет Донбасу.

"Тому що там відбуваються певні процеси, там не дотримуються перемир'я, там з'являються жертви, про що я вже говорив раніше. Тобто, спочатку - Донбас, а Крим буде потім", - сказав посол.

Нагадаємо, представник України при ЄС Микола Точицький звернувся до керівництва Європарламенту із закликом засудити незаконний візит французьких євродепутатів в окупований Крим. На це відреагував і посол Франції в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, не треба надавати надто багато уваги і важливості таким персонам бо вони шукають тільки публічності.

"Вони становлять абсолютну меншість в Європарламенті, а Європарламент абсолютно чітко підтримує територіальну цілісність України", - заявив він.

Нагадаємо, в Кабміні заявили, що Російська Федерація виділяє з державного бюджету на утримання тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму щорічно близько 5 млрд доларів.

Зазначимо, Європейський Союз продовжив на рік санкції проти Росії через окупацію Криму.

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Автор: Анастасия Рокитна