Посол Финляндии вернулся в Киев

Посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне вернулась в Киев. Посольство продолжает работать в особом режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Финляндии.
"Служба поддержки клиентов и прием заявлений на получение виз и вида на жительство закрыты до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве добавили, что по-прежнему рекомендует воздержаться от любых поездок в Украину и призывает людей, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну.
"Финляндия решительно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Финляндия осуждает агрессивную войну России и призывает к немедленному прекращению военных действий", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Киеве возобновили работу почти 40 посольств.
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