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Посол Фінляндії повернувся до Києва

Фото: Посол Фінляндії повернувся до Києва (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне повернулася до Києва. Посольство продовжує працювати в особливому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Фінляндії.

"Служба підтримки клієнтів та прийом заяв на отримання віз та посвідки на проживання закриті до подальшого повідомлення", - йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві додали, що, як і раніше, рекомендує утриматися від будь-яких поїздок в Україну і закликає людей, які перебувають в Україні, негайно залишити країну.

"Фінляндія рішуче підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Фінляндія засуджує агресивну війну Росії та закликає до негайного припинення військових дій", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновили роботу майже 40 посольств.

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