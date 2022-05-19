Посол Фінляндії повернувся до Києва

Посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне повернулася до Києва. Посольство продовжує працювати в особливому режимі.

"Служба підтримки клієнтів та прийом заяв на отримання віз та посвідки на проживання закриті до подальшого повідомлення", - йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві додали, що, як і раніше, рекомендує утриматися від будь-яких поїздок в Україну і закликає людей, які перебувають в Україні, негайно залишити країну.

"Фінляндія рішуче підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Фінляндія засуджує агресивну війну Росії та закликає до негайного припинення військових дій", - додали у відомстві.