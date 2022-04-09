Посол Евросоюза вернулся в Киев

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас вернулся в Киев. По его словам, он счастлив находиться в украинской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла ЕС.

"Так счастлив вернуться в Киев", - написал Маасикас, не раскрыв подробности своего возвращения в украинскую столицу.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о возобновлении работы представительства ЕС в Украине.

Отметим, ранее стало известно, что Латвия возобновила работу посольства в Киеве. Также в украинскую столицу вернулись дипмиссии Словении, Турции и других стран.

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