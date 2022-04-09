Посол Євросоюзу повернувся до Києва

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас повернувся до Києва. За його словами, він щасливий перебувати в українській столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла ЄС.
"Такий щасливий повернутися до Києва", - написав Маасікас, не розкривши подробиці свого повернення в українську столицю.
Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про відновлення роботи Представництва ЄС в Україні.
Зазначимо, раніше стало відомо, що Латвія відновила роботу посольства в Києві. Також в українську столицю повернулися дипмісії Словенії, Туреччини та інших країн.
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