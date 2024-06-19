Посол Естонії: Є країни, які хочуть перемоги України, але не хочуть поразки Росії
У світі є країни, які хочуть щоб Україна виграла у війні, але не хочуть щоб Росія програла.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.
"В основному це ті країни, які мають широкі економічні зв'язки з Російською Федерацією. І вони не уявляють, що Росія програє, тому що тоді їхня економіка дуже багато втратить", - сказала вона.
На її думку, цей наратив чи цей страх змінився у бік України. Небагато, але ситуація змінюється.
"Війна триває, і ці країни бачать, що Росія більше не є надійним партнером. І те, що Росія справді розіграла ці карти, дуже відкрито, дуже публічно – ніхто не застрахований", - додала Кольк.
Посол також прокоментувала постійні погрози Росії застосувати ядерну зброю. "Я думаю, це показує, що вони втрачають ґрунт під ногами і просто використовують загрози щодо Заходу так, як їм не слід робити", - сказала вона.
Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Заходу побоюються програшу Росії у війні та хочуть, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла.
Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 41% респондентів вважають, що Україна перемагає у війні. Ще 44% не бачать переваги жодної із сторін на фронті. Лише 5% вважають, що перемагає Росія.