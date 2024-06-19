Посол Эстонии: Есть страны, которые хотят победы Украины, но не хотят поражения России

В мире есть страны, которые хотят, чтобы Украина выиграла в войне, но не хотят, чтобы Россия проиграла.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

"В основном это те страны, которые имеют широкие экономические связи с Российской Федерацией. И они не представляют, что Россия проиграет, потому что тогда их экономика очень много потеряет", - сказала она.

По ее мнению этот нарратив или этот страх изменился в сторону Украины. Немного, но ситуация меняется.

"Война продолжается, и эти страны видят, что Россия больше не является надежным партнером. И то, что Россия действительно разыграла эти карты, очень открыто, очень публично, – никто не застрахован", - добавила Кольк.

Посол также прокомментировала постоянные угрозы России применить ядерное оружие. "Я думаю, это показывает, что они теряют почву под ногами и просто используют угрозы в отношении Запада так, как им не следует делать", - сказала она.