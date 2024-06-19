ua en ru
Ср, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посол Эстонии: Есть страны, которые хотят победы Украины, но не хотят поражения России

Украина, Среда 19 июня 2024 09:05
UA EN RU
Посол Эстонии: Есть страны, которые хотят победы Украины, но не хотят поражения России Фото: Аннели Кольк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

В мире есть страны, которые хотят, чтобы Украина выиграла в войне, но не хотят, чтобы Россия проиграла.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

"В основном это те страны, которые имеют широкие экономические связи с Российской Федерацией. И они не представляют, что Россия проиграет, потому что тогда их экономика очень много потеряет", - сказала она.

По ее мнению этот нарратив или этот страх изменился в сторону Украины. Немного, но ситуация меняется.

"Война продолжается, и эти страны видят, что Россия больше не является надежным партнером. И то, что Россия действительно разыграла эти карты, очень открыто, очень публично, – никто не застрахован", - добавила Кольк.

Посол также прокомментировала постоянные угрозы России применить ядерное оружие. "Я думаю, это показывает, что они теряют почву под ногами и просто используют угрозы в отношении Запада так, как им не следует делать", - сказала она.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада опасаются проигрыша России в войне и хотят, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла.

Как показывают данные опроса Социологической группы "Рейтинг", 41% респондентов считают, что Украина побеждает в войне. Еще 44% не видят преимущества ни одной из сторон на фронте. Только 5% полагают, что побеждает Россия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Эстония
NEWS
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше