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Посол ЄС вважає реалістичним вступ України до блоку до 2030 року

Фото: посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Україна може стати повноправним членом Європейського союзу до кінця 2030 року. Такий часовий термін для вступу виглядає реалістичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової в ефірі національного телемарафону.

Так дипломат відповіла на запитання, чи не змінився її минулорічний прогноз щодо терміну до 2030-го.

"Насправді ні. Не змінився. Я пам'ятаю про нашу розмову. Це було ще до рішення Європейської ради про переговори з Україною. Я впевнена, що це реалістичні часові рамки", - зазначила посол ЄС в Україні.

Разом з тим вона висловила думку, що "безумовно, наступний період буде цікавим".

Процес вступу України до Євросоюзу

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.

Як раніше заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

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