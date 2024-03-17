Посол ЄС вважає реалістичним вступ України до блоку до 2030 року
Україна може стати повноправним членом Європейського союзу до кінця 2030 року. Такий часовий термін для вступу виглядає реалістичним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової в ефірі національного телемарафону.
Так дипломат відповіла на запитання, чи не змінився її минулорічний прогноз щодо терміну до 2030-го.
"Насправді ні. Не змінився. Я пам'ятаю про нашу розмову. Це було ще до рішення Європейської ради про переговори з Україною. Я впевнена, що це реалістичні часові рамки", - зазначила посол ЄС в Україні.
Разом з тим вона висловила думку, що "безумовно, наступний період буде цікавим".
Процес вступу України до Євросоюзу
Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.
Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.
Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.
Як раніше заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.
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