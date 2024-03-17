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Посол ЕС считает реалистичным вступление Украины в блок до 2030 года

Воскресенье 17 марта 2024 18:50
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Посол ЕС считает реалистичным вступление Украины в блок до 2030 года Фото: посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина может стать полноправным членом Европейского союза до конца 2030г. Такой временной срок для поступления выглядит реалистичным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Евросоюза в Украине Катарины Матерновой в эфире национального телемарафона.

Так дипломат ответила на вопрос, не изменился ли ее прошлогодний прогноз относительно срока до 2030-го.

"На самом деле нет. Не изменился. Я помню о нашем разговоре. Это было еще до решения Европейского совета о переговорах с Украиной. Я уверена, что это реалистичные временные рамки", - отметила посол ЕС в Украине.

Вместе с тем она выразила мнение, что "безусловно, следующий период будет интересен".

Процесс вступления Украины в Евросоюз

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины о вступлении в ЕС.

Как ранее заявила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

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