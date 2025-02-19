Посол ЄС про витрати України: ми впевнені щодо того, куди йдуть гроші
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зробила заяву щодо витрати України в рамках допомоги блоку. За її словами, ЄС мав "дуже надійні процеси", які контролювали, "куди йдуть гроші".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Я не можу говорити за США чи їх президента. Я можу сказати, що в рамках усієї нашої підтримки України ми мали дуже надійні процеси, які дозволяли дивитися, куди йдуть гроші", - сказала вона.
За словами посла, великою частиною коштів ЄС була бюджетна підтримка, яка йшла Міністерству фінансів України. Крім того, ЄС надавав кошти через гранти для громадських організацій та на проекти, де за кошти відповідали організації ООН, фінансові інституції та національні агенції.
"Тож ми впевнені щодо того, куди йдуть гроші", - підкреслила дипломат.
Заява Трампа щодо 350 млрд доларів
Зазначимо, що заява Матернової прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський "умовив США витратити 350 млрд доларів на війну, яку неможливо виграти".
За його словами, США нібито витратили на допомогу Україні на 200 млрд доларів більше, ніж Європа. І гроші Європи "були захищені гарантіями", а США "нічого не отримають назад".
Нагадаємо, що останніми днями Трамп зробив багато заяв, які нагадують російську пропаганду. Зокрема, Трамп заявив, що підтримка Зеленського серед українців "становить 4%".
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