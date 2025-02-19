Посол ЕС о расходах Украины: мы уверены относительно того, куда идут деньги

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сделала заявление относительно расходов Украины в рамках помощи блока. По ее словам, ЕС имел "очень надежные процессы", которые контролировали, "куда идут деньги".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Я не могу говорить за США или их президента. Я могу сказать, что в рамках всей нашей поддержки Украины мы имели очень надежные процессы, которые позволяли смотреть, куда идут деньги", - сказала она.

По словам посла, большой частью средств ЕС была бюджетная поддержка, которая шла Министерству финансов Украины. Кроме того, ЕС предоставлял средства через гранты для общественных организаций и на проекты, где за средства отвечали организации ООН, финансовые институты и национальные агентства.

"Поэтому мы уверены относительно того, куда идут деньги", - подчеркнула дипломат.