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Посол ЕС о расходах Украины: мы уверены относительно того, куда идут деньги

Украина, Среда 19 февраля 2025 19:50
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Посол ЕС о расходах Украины: мы уверены относительно того, куда идут деньги Фото: посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сделала заявление относительно расходов Украины в рамках помощи блока. По ее словам, ЕС имел "очень надежные процессы", которые контролировали, "куда идут деньги".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Я не могу говорить за США или их президента. Я могу сказать, что в рамках всей нашей поддержки Украины мы имели очень надежные процессы, которые позволяли смотреть, куда идут деньги", - сказала она.

По словам посла, большой частью средств ЕС была бюджетная поддержка, которая шла Министерству финансов Украины. Кроме того, ЕС предоставлял средства через гранты для общественных организаций и на проекты, где за средства отвечали организации ООН, финансовые институты и национальные агентства.

"Поэтому мы уверены относительно того, куда идут деньги", - подчеркнула дипломат.

Заявление Трампа относительно 350 млрд долларов

Отметим, что заявление Матерновой прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что якобы президент Украины Владимир Зеленский "уговорил США потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть".

По его словам, США якобы потратили на помощь Украине на 200 млрд долларов больше, чем Европа. И деньги Европы "были защищены гарантиями", а США "ничего не получат обратно".

Напомним, что в последние дни Трамп сделал много заявлений, которые напоминают российскую пропаганду. В частности, Трамп заявил, что поддержка Зеленского среди украинцев "составляет 4%".

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