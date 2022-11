Посол ЄС в Україні відвідав Миколаїв

Посол ЄС під час свого візиту зустрівся з мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем та очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

"У Миколаєві з губернатором Віталієм Кімом, мером міста Сєнкевичем та з прапором ЄС, який було зірвано зі стовпа, коли будівлю облдержадміністрації було зруйновано російською ракетою", - зазначив посол.

In Mykolaiv, with Governor @vitalij_kim, Mayor of the City Senkevych, and with the EU flag that was torn off the pole when the regional administration building was destroyed by a Russian missile. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/4aMcHYSqtv