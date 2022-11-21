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Посол ЄС в Україні відвідав Миколаїв

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Миколаїв, Понеділок 21 листопада 2022 14:07
Посол ЄС в Україні відвідав Миколаїв Фото: посол ЄС в Україні Матті Маасікас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Очільник дипломатичного представництва ЄС в Україні Матті Маасікас відвідав Миколаїв. Він опублікував фото з прапором, який раніше знаходився на будівлі ОДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дипломата у Twitter.

Посол ЄС під час свого візиту зустрівся з мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем та очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

"У Миколаєві з губернатором Віталієм Кімом, мером міста Сєнкевичем та з прапором ЄС, який було зірвано зі стовпа, коли будівлю облдержадміністрації було зруйновано російською ракетою", - зазначив посол.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Нової Зеландії вперше в історії відвідав Україну та зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

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