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Посол ЕС в Украине посетил Николаев

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Николаев, Понедельник 21 ноября 2022 14:07
Посол ЕС в Украине посетил Николаев Фото: посол ЕС в Украине Матти Маасикас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава дипломатического представительства ЕС в Украине Матти Маасикас посетил Николаев. Он опубликовал фото с флагом, ранее находившимся на здании ОГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дипломата в Twitter.

Посол ЕС во время своего визита встретился с мэром Николаева Александром Сенкевичем и главой Николаевской ОВ Виталием Кимом.

"В Николаеве с губернатором Виталием Кимом, мэром города Сенкевичем и с флагом ЕС, который был сорван со столба, когда здание облгосадминистрации было разрушено российской ракетой", - отметил посол.

Напомним, недавно министр обороны Новой Зеландии впервые в истории посетил Украину и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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