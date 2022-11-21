Посол ЕС в Украине посетил Николаев

Глава дипломатического представительства ЕС в Украине Матти Маасикас посетил Николаев. Он опубликовал фото с флагом, ранее находившимся на здании ОГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дипломата в Twitter.

Посол ЕС во время своего визита встретился с мэром Николаева Александром Сенкевичем и главой Николаевской ОВ Виталием Кимом.

"В Николаеве с губернатором Виталием Кимом, мэром города Сенкевичем и с флагом ЕС, который был сорван со столба, когда здание облгосадминистрации было разрушено российской ракетой", - отметил посол.

В Mykolaiv, с Governor @vitalij_kim , Mayor City City Senkevych, и с EU флаг, что был turn off pole, когда государственное управление строительства было отказано от российского missile. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/4aMcHYSqtv — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 21, 2022

Напомним, недавно министр обороны Новой Зеландии впервые в истории посетил Украину и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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