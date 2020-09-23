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Посол ЕС об угрозе для безвиза с Украиной: мы будем следить очень внимательно

Автор: РБК-Украина

Европейский союз будет внимательно следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму. В то же время на данный момент ничего непоправимого не произошло.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

По его словам, условия для безвизового режима включают в том числе институциональные вещи.

"И мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры… Мы, конечно, не комментируем никоим образом решения Конституционного суда (о неконституционности указа о назначении директора НАБУ, - ред.). Но мы хотим сделать акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро", - отметил Маасикас.

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Он подчеркнул, что ситуация вокруг бюро должна разрешиться как можно быстрее.

"Это, конечно, то, за чем Евросоюз и партнеры Евросоюза наблюдают очень-очень внимательно. Процесс визовой либерализации оценивается каждый год, и мы за этим будем следить очень внимательно", - добавил посол.

Он также уточнил, что заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон о прямой угрозе для безвизового режима с Украиной имеет вес, но окончательное решение за Еврокомиссией. В то же время в этих вопросах пока не сделано ничего необратимого.

Напомним, вчера высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заверил, что Украина соответствует всем критериям для безвизового режима с ЕС.

Подробнее о ситуации, которая сложилась вокруг антикоррупционных органов, читайте также в материале РБК-Украина "Закрытие Европы. Грозит ли украинцам потеря безвиза".

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