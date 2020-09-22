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В Раде ждут от ЕС четкую позицию насчет претензий по безвизу

Киев, Вторник 22 сентября 2020 17:39
В Раде ждут от ЕС четкую позицию насчет претензий по безвизу
Фото: Александр Мережко (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

В Верховной раде Украины в вопросе претензий по безвизовому режиму с Евросоюзом ждут от Брюсселя четкую юридическую позицию. Речь идет о возможной угрозе для безвиза в связи с ситуацией вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Закрытие Европы. Грозит ли украинцам потеря безвиза".

Нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по международным делам Александр Мережко в комментарии РБК-Украина отметил, что от ЕС стоит дождаться официальной и четкой юридической позиции по данному вопросу.

"Если, к примеру, кто-то из представителей ЕС недоволен действиями Украины, было бы правильно предоставить четкую официальную юридическую позицию, со ссылкой на нормы права, которые якобы нарушила Украина. Есть только непонятные намеки и заявления о том, что Украина якобы нарушает какие-то условия, но этого недостаточно", - заявил Мережко.

В то же время бывший министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, что ЕС считает антикоррупционную инфраструктуру залогом любых реформ и прогресса Украины. На данный момент он не видит угрозы безвизу, но заявления европейских чиновников назвал "предпоследним предупреждением для Украины".

Напомним, ранее депутат Европарламента от Германии, члена комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что правительство Украины якобы спешно проталкивает кандидатов на пост главы САП. Этим украинская сторона ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС.

Сегодня высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заверил, что Украина соответствует требованиям для безвиза.

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