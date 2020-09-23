Посол ЄС про загрозу для безвізу з Україною: ми будемо дуже уважно стежити

Європейський союз буде уважно стежити за антикорупційною інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізовому режиму. У той же час на даний момент нічого непоправного не сталося.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.

За його словами, умови для безвізового режиму включають в тому числі інституційні речі.

"І ми стурбовані деякими подіями навколо антикорупційної архітектури... Ми, звичайно, не коментуємо жодним чином рішення Конституційного суду (про неконституційність указу про призначення директора НАБУ, - ред.). Але ми хочемо зробити акцент на правовій конституційній ясності навколо НАБУ, яка повинна бути відновлена дуже швидко", - зазначив Маасікас.

Він підкреслив, що ситуація навколо бюро має вирішитися як можна швидше.

"Це, звичайно, те, за чим Євросоюз і партнери Євросоюзу спостерігають дуже-дуже уважно. Процес візової лібералізації оцінюється кожен рік, і ми будемо стежити за цим дуже уважно", - додав посол.

Він також уточнив, що заява депутата Європарламенту Віоли фон Крамон про пряму загрозу для безвізового режиму з Україною має вагу, але остаточне рішення за Єврокомісією. У той же час в цих питаннях поки що не зроблено нічого незворотного.

Нагадаємо, вчора високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель запевнив, що Україна відповідає всім критеріям для безвізового режиму з ЄС.

Детальніше про ситуацію, яка склалася навколо антикорупційних органів, читайте в матеріалі РБК-Україна "Закриття Європи. Чи загрожує українцям втрата безвізу".