Посол ЕС требует от России освободить задержанных крымских татар

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Российскую Федерацию немедленно освободить задержанных крымских татар. Он также потребовал прекратить преследования и запугивания жителей аннексированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса .

"Осуждаю неоднократные массовые задержания крымских татар Россией. Недавно был задержан 31 человек, в том числе женщины и дети", - написал он.

При этом посол ЕС отметил, что "все задержанные должны быть немедленно освобождены, а преследования и запугивания в незаконно аннексированном Крыму должны быть прекращены".