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Посол ЄС вимагає від Росії звільнити затриманих кримських татар

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Крим, Четвер 25 листопада 2021 15:40
Посол ЄС вимагає від Росії звільнити затриманих кримських татар Фото: глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликав Російську Федерацію негайно звільнити затриманих кримських татар. Він також зажадав припинити переслідування і залякування жителів анексованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову представництва ЄС в Україні Матті Маасикаса.

"Засуджую неодноразові масові затримання кримських татар Росією. Нещодавно було затримано 31 особу, в тому числі жінок і дітей", - написав він.

При цьому посол ЄС зазначив, що "всі затримані повинні бути негайно звільнені, а переслідування і залякування в незаконно анексованому Криму повинні бути припинені".

Нагадаємо, прокуратура відкрила кримінальну справу за фактами незаконного позбавлення волі кримських татар в окупованому Криму. Йдеться про масові затримання людей, які 23 листопада прийшли під стіни СІЗО підтримати звільненого кримського адвоката Едема Семедляєва, якого так званий "Центральний районний суд м.Сімферополя" незаконно заарештував на 12 діб за нібито непокору "законним вимогам" окупаційних правоохоронців.

За даними слідства, 23 листопада біля ізолятора тимчасового утримання в Сімферополі так звані "окупаційні правоохоронці" безпідставно затримали громадян України, серед яких дитина, жінки та журналісти.

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