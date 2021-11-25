Посол ЄС вимагає від Росії звільнити затриманих кримських татар
Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликав Російську Федерацію негайно звільнити затриманих кримських татар. Він також зажадав припинити переслідування і залякування жителів анексованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову представництва ЄС в Україні Матті Маасикаса.
"Засуджую неодноразові масові затримання кримських татар Росією. Нещодавно було затримано 31 особу, в тому числі жінок і дітей", - написав він.
Condemn the repeated mass detentions of Crimean Tatars by . 31 persons were detained recently, including women and kids. All detained should be released immediately and persecutions and intimidation in illegally annexed Crimea must stop.#CrimeaIsUkraine #CrimeaPlatform pic.twitter.com/9Ufi7q2pul— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 25, 2021
При цьому посол ЄС зазначив, що "всі затримані повинні бути негайно звільнені, а переслідування і залякування в незаконно анексованому Криму повинні бути припинені".
Нагадаємо, прокуратура відкрила кримінальну справу за фактами незаконного позбавлення волі кримських татар в окупованому Криму. Йдеться про масові затримання людей, які 23 листопада прийшли під стіни СІЗО підтримати звільненого кримського адвоката Едема Семедляєва, якого так званий "Центральний районний суд м.Сімферополя" незаконно заарештував на 12 діб за нібито непокору "законним вимогам" окупаційних правоохоронців.
За даними слідства, 23 листопада біля ізолятора тимчасового утримання в Сімферополі так звані "окупаційні правоохоронці" безпідставно затримали громадян України, серед яких дитина, жінки та журналісти.