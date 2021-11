Посол ЄС вимагає від Росії звільнити затриманих кримських татар

"Засуджую неодноразові масові затримання кримських татар Росією. Нещодавно було затримано 31 особу, в тому числі жінок і дітей", - написав він.

Condemn the repeated mass detentions of Crimean Tatars by . 31 persons were detained recently, including women and kids. All detained should be released immediately and persecutions and intimidation in illegally annexed Crimea must stop.#CrimeaIsUkraine #CrimeaPlatform pic.twitter.com/9Ufi7q2pul