Посол ЄС розповів про принцип одностайності та особливу позицію Угорщини щодо санкцій

"Що стосується зовнішньої політики, всі рішення мають ухвалюватися одноголосно, і це потужна сила. Тому що, коли всі погодилися, це загальне і більш зобов'язуюче рішення. Це означає, що іноді дискусії продовжуються дуже довго. Санкції - це така річ, за якою вам потрібно реально діяти", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, що Угорщина часто не погоджується з позицією більшістю країн ЄС.

При цьому він Маасікас зазначив, що рішення щодо зовнішньополітичних питань мають виконувати всі країни. "Тому є логіка у тому, щоб це вирішувалося одноголосно", - додав він.

Посол також нагадав, що більшість процесів у ЄС вирішуються кваліфікованою більшістю. "Але до Євросоюзу будь-яка країна приєднувалась добровільно. І завжди величезна кількість зусиль докладається, щоб досягти одностайності, залучити всіх. І лише наприкінці, якщо це не вдається, може відбутися голосування більшістю або кваліфікованою більшістю".

За його словами, часто так буває, що "владі країни-члена ЄС з внутрішньополітичних причин вигідно бути проти, показувати, що вони билися щосили, але рішення було прийняте більшістю".