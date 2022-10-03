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Посол ЄС розповів про принцип одностайності та особливу позицію Угорщини щодо санкцій

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Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 11:10
Посол ЄС розповів про принцип одностайності та особливу позицію Угорщини щодо санкцій Фото: посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

У Європейському Союзі рішення щодо зовнішньополітичних питань приймається одноголосно. У цьому своя логіка, оскільки ці рішення необхідно виконувати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Що стосується зовнішньої політики, всі рішення мають ухвалюватися одноголосно, і це потужна сила. Тому що, коли всі погодилися, це загальне і більш зобов'язуюче рішення. Це означає, що іноді дискусії продовжуються дуже довго. Санкції - це така річ, за якою вам потрібно реально діяти", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, що Угорщина часто не погоджується з позицією більшістю країн ЄС.

При цьому він Маасікас зазначив, що рішення щодо зовнішньополітичних питань мають виконувати всі країни. "Тому є логіка у тому, щоб це вирішувалося одноголосно", - додав він.

Посол також нагадав, що більшість процесів у ЄС вирішуються кваліфікованою більшістю. "Але до Євросоюзу будь-яка країна приєднувалась добровільно. І завжди величезна кількість зусиль докладається, щоб досягти одностайності, залучити всіх. І лише наприкінці, якщо це не вдається, може відбутися голосування більшістю або кваліфікованою більшістю".

За його словами, часто так буває, що "владі країни-члена ЄС з внутрішньополітичних причин вигідно бути проти, показувати, що вони билися щосили, але рішення було прийняте більшістю".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Євросоюзу необхідно відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень щодо зовнішньої політики, податків та санкцій.

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