Посол ЄС розповіла, коли почнуться переговори про вступ України до ЄС

За її словами, приблизних оцінок, як довго триватимуть переговори щодо вступу України в ЄС, немає.

"Це було б ворожіння на кулі. Але я дуже сподіваюся, що ми зможемо офіційно розпочати та отримати рамки переговорів. А потім наступний крок - міжурядова конференція. Я дуже сподіваюся, що це станеться навесні", - заявила вона.

При цьому посол відповідаючи на питання щодо суттєвих неприємностей на шляху до ЄС для України, Матернова заявила, що кожен крок, кожен крок на шляху вступу до ЄС схвалюється одноголосно.

Вступ України в ЄС

8 листопада минулого року Єврокомісія опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами (Молдова та Грузія) на шляху приєднання до ЄС. Зокрема, ЄК рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України в Європейський союз.

14 грудня минулого року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Як заявляв тоді прем'єр Угорщини Віктор Орбан, Будапешт не проти вступу України до ЄС, але питання про відкриття переговорів слід перенести на півроку.

Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно було виконати сім умов.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат".

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