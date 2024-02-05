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Посол ЕС рассказала, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Фото: посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Переговоры по вступлению Украины в Европейский союз могут начаться весной.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

По ее словам, приблизительных оценок, как долго будут продолжаться переговоры по вступлению Украины в ЕС, нет.

"Это было бы гадание на шаре. Но я очень надеюсь, что мы сможем официально начать и получить рамки переговоров. А потом следующий шаг - межправительственная конференция. Я очень надеюсь, что это произойдет весной", - заявила она. 

При этом посол отвечая на вопрос о существенных неприятностей на пути в ЕС для Украины, Матернова заявила, что каждый шаг, каждый шаг на пути вступления в ЕС одобряется единогласно.

Вступление Украины в ЕС

8 ноября прошлого года Еврокомиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутом Украиной и другими странами-претендентами (Молдова и Грузия) на пути присоединения к ЕС. В частности, ЕК рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз.

14 декабря прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Как заявлял тогда премьер Венгрии Виктор Орбан, Будапешт не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров следует перенести на полгода.

Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того чтобы стать членом ЕС, необходимо было выполнить семь условий.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат".

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