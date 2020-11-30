Посол ЕС призвал сохранять режим "тишины" на Донбассе

Фото: Матти Маасікас на Аллее Героев (twitter.com/MattiMaasikas)

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал к соблюдению режима "тишины" на Донбассе. Он отметил, что там больше ни одна жизнь не должна быть потерянной.

Об этом Матти Маасикас сообщил на своей странице в Twitter.

"Посетил Аллею Героев в Днепре и почтил память павших за суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Следует беречь режим тишины, чтобы больше ни одна жизнь не была потеряна", - написал он.

Маасикас также добавил, что ЕС осуждает агрессию России против Украины и призывает к выполнению Минских соглашений.

Напомним, за минувшие сутки, 29 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Однако на прошлой неделе на Донбассе погиб украинский военный. Военнослужащий был убит пулей вражеского снайпера.

Кроме того, в Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины.