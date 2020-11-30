Оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

За прошедшие сутки, 29 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Катериновки террористы применили гранатометы различных систем и минометы калибра 82 мм.

Неподалеку Попасной боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

В районе поселка Луганское диверсионная группа оккупантов подошла к украинским позициям.

"Слаженными действиями украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел", - отметили в штабе.

На пути отступления ДРГ украинские военные обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.

На этом же участке бойцы ОС сбили вражеский БПЛА. Его диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к украинским позициям.

С начала текущих суток штаб не фиксировал нарушений перемирия.

Напомним, 28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

На прошлой неделе на Донбассе погиб украинский военный. Военнослужащий был убит пулей вражеского снайпера.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что в Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины.