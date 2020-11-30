ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Посол ЄС закликав зберігати режим "тиші" на Донбасі

Дніпро, Понеділок 30 листопада 2020 13:57
Посол ЄС закликав зберігати режим "тиші" на Донбасі
Фото: Матті Маасікас на Алеї Героїв (twitter.com/MattiMaasikas)
Автор: Андрій Козловський

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликав до дотримання режиму "тиші" на Донбасі. Він зазначив, що більше жодне життя не повинно бути втраченим.

Про це Матті Маасікас повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Відвідав Алею Героїв у Дніпрі й вшанував пам'ять полеглих за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Слід берегти режим тиші, щоб більше жодне життя не було втрачене", - написав він.

Маасікас також додав, що ЄС засуджує агресію Росії проти України і закликає до виконання Мінських угод.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили домовленості про перемир'я. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Однак минулого тижня на Донбасі загинув український військовий. Військовослужбовець був убитий кулею ворожого снайпера.

Крім того, в Україні зниклими безвісти вважаються 69 військовослужбовців Збройних сил України.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Донбас

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся